Padova, ufficiale l’arrivo di Santini a titolo definitivo dall’Ascoli

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Padova “informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato dell’attaccante Claudio Santini dall’Ascoli Calcio 1898 FC. Il giocatore si trasferisce al Padova a titolo definitivo sottoscrivendo un accordo fino al 30 giugno 2021. Claudio Santini nasce a Bagno di Ripoli (Firenze) il 12 Febbraio 1992 ed è un attaccante di 178 cm per 73 Kg. Inizia la carriera nelle giovanili della Fiorentina, ma la prima esperienza in prima squadra si concretizza nel Borgo a Buggiano, in Serie D nel 2010/2011, disputando 19 partite e conquistando la promozione tra i professionisti. Nel 2011/2012 disputa 26 partite realizzando 5 reti, si ripete la stagione successiva disputando 32 gare condite da tre marcature. Nell’estate 2013 viene acquistato dall’Empoli, e passa in prestito al Gavorrano nel 2013/2014 in C2, e l’anno successivo alla Lucchese in Serie C. Nel gennaio 2015 si trasferisce al Prato, sempre in Serie C. Nell’estate del 2015 Santini riparte dal Valdinievole Montecatini, in Serie D, e qui esplode definitivamente: realizza 21 reti in 31 partite, facendosi notare dal Pontedera che lo porta la stagione successiva in Serie C: al termine del campionato realizza 13 reti in 35 partite. Nella stagione 2017/2018 viene acquistato dall’Ascoli in Serie B che lo schiera in 11 occasioni e realizzando la sua prima rete in cadetteria. A gennaio 2018 si trasferisce in prestito alla Robur Siena terminando il campionato con altre 4 reti in 16 partite. Nella stagione 2018/2019 viene girato in prestito all’Alessandria in Serie C (Girone A), realizzando 8 reti in 31 partite”.

Foto: sito ufficiale Padova