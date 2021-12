Padova, tre componenti del gruppo squadra positivi al Covid. Il comunicato

Il Calcio Padova comunica che tre componenti del gruppo squadra sono risultati positivi ad un tampone anti-genico effettuato presso il proprio domicilio. I tre tesserati sono stati posti in isolamento fiduciario in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, e stanno bene. Tutto il restante gruppo squadra è stato sottoposto a controlli, come da protocollo sanitario vigente, con esito negativo.

Foto: Logo Padova