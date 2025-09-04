Padova, Moquet si presenta: “Donnarumma è il mio modello, sto apprendendo lo stile italiano”

Louis Moquet si è presentato da giocare del Padova in conferenza stampa: “Sono venuto qui solo come turista con la mia famiglia e la compagna. Amo la vita e la cultura italiana e l’integrazione è stata rapida con il tessuto cittadina. Arrivo a Padova con tanta voglia di imparare, facendo una bella esperienza nel calcio dei grandi. – prosegue il portoghese classe 2004 – Ho seguito il Padova l’anno scorso in C ed ho letto molte cose sul Padova ai tempi della A o sul fatto che Del Piero è cresciuto in questo settore giovanile. Sono un portiere molto calmo, che parla molto con i miei compagni. Sto cercando di apprendere lo stile italiano e di far partire l’azione dal basso. Donnarumma è un modello, mi sono allenato con lui a Parigi ed è incredibile. Credo sia uno dei più grandi della storia. So che Antonio, il fratello, ha giocato qui, ma con Gigio abbiamo parlato spesso del calcio italiano”.

FOTO: Sito Padova