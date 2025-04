Padova-Entella-Avellino: hanno vinto i più forti, ma la Lega Pro deve una spiegazione

29/04/2025 | 12:10:50

Alla fine vincono sempre i più forti e non ci sono dubbi. La Serie C ha incoronato Padova, Entella e Avellino, in questo modo vengono ripagati i grandi sacrifici economici fatti, soprattutto dalla famiglia D’Agostino che in Irpinia e nel corso degli anni non ha lesinato energie e sforzi pur di coronare un grande sogno. Il campo ha quindi premiato chi ci ha creduto di più, chi ha investito di più o quasi. “Quasi” perché dispiace nel caso della famiglia Rosso a Vicenza: un’altra stagione regolare sfumata al fotofinish, ma resta la speranza di non ripetere la stessa delusione nei playoff. Adesso ci aspettiamo che la Lega Pro eviti i toni trionfalistici di sempre per commentare quanto accaduto. Non fosse altro perché da un certo punto di vista è stata la stagione peggiore degli ultimi 10-15 anni con squadre sparite, estromesse, iscritte senza un perché. Ne terranno conto quando snoccioleranno i numeri oppure faranno finta di nulla come spesso accade?