Padova, doppio colpo: ufficializzati Mokulu e Gabionetta

Tramite i propri canali ufficiali, il Padova ha annunciato due nuovi acquisti: si tratta dell’attaccante Benjamin Mokulu, ex Carpi in arrivo dalla Juventus Under 23, e di Denilson Gabionetta, fantasista che torna in Serie B dopo l’esperienza alla Salernitana. Nel caso dell’attaccante congolese si tratta di un trasferimento a titolo definitivo con accordo biennale, mentre nel caso del brasiliano le parti hanno trovato l’intesa per un contratto su base annuale.

Foto Twitter Padova