Padova, Cretella: “Avevo un’offerta dell’Heracles, ma è retrocesso. Il destino mi ha voluto qui”

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi alla stampa e ai suoi nuovi tifosi, il neo acquisto del Padova, Carmine Cretella, ha svelato un retroscena sulla trattativa che lo ha portato in Veneto: “Prima di venire a Padova ho ricevuto un’offerta da parte dell’Heracles Almelo la scorsa stagione, se non fosse retrocessa al 99% sarei finito li, ma il destino invece mi ha portato qui e sono felicissimo”.

Foto: Instagram Padova