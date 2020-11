Padoin si ritira, la Juve lo ringrazia: “In bocca al lupo”

Simone Padoin ha deciso di lasciare il calcio giocato, adesso pensa a diventare allenatore. Il “Talismano“, come è stato definito dai tifosi bianconeri, è pronto a una nuova avventura e la Juve – con cui ha vinto cinque scudetti – lo ha salutato sui social: E’ stato bello vivere tante grandi emozioni insieme! Grazie di tutto, Simone Padoin in bocca al lupo per le tue prossime avventure!”

Foto: sito Juve uff