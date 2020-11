Padoin: “Juve e Inter le favorite, questo Cagliari farà divertire”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Padoin ha parlato in vista della gara di Juve e Cagliari di sabato prossimo essendo anche un doppio ex della sfida. “Joao Pedro mi ha sorpreso – ha detto alla rosea – non me l’aspettavo, è il trascinatore di questo Cagliari. Anche a livello di atteggiamento, non solo in campo. Di Francesco? A me la squadra diverte e credo che farà divertire. Ronaldo non si ferma, ma il Cagliari ha un vero leader in difesa come Godin. Il Cagliari in questi anni sta facendo un gran mercato, Nandez è già da top club. Juve? Non si possono fare dei ragionamenti, è un campionato particolare ma devi provare a vincere tutto. Anche se vedo Juve e Inter come le favorite. Conte? E’ il solito martello, quando gli hanno detto che si era ammorbidito ha risposto male.”

Foto: instagram personale