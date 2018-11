Paco Alcacer-Dortmund, dai numeri da record al riscatto annunciato. E il Barça…

Il Borussia Dortmund nel pomeriggio ha ufficializzato il riscatto di Paco Alcacer. L’attaccante classe ’93, arrivato in estate dal Barcellona con la formula del prestito con opzione di riscatto ha subito guadagnato la fiducia e la stima del club giallonero, anche grazie ai suoi numeri da record: ben 9 gol in 8 presenze stagionali, la media di una rete ogni 44 minuti giocati. Il Dortmund ha così deciso di anticipare i tempi per acquistare l’ex Valencia a titolo definitivo, un riscatto annunciato dalla stampa tedesca già nelle scorse settimane: lo spagnolo ha siglato un contratto fino al giugno 2023 con la società teutonica. “Sono molto contento a Dortmund. Il Borussia ha rappresentato la scelta giusta per me, farò tutto il possibile per ripagare la fiducia del club nei miei confronti”, ha dichiarato Alcacer subito dopo la firma sul nuovo accordo. E chissà se il Barcellona starà rimpiangendo la cessione dell’attaccante spagnolo negli ultimi giorni del mercato estivo…

Foto: Twitter ufficiale Dortmund