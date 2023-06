Pacifici: “Si chiude un campionato positivo per gli arbitri. Combattuto fino all’ultima giornata”

Il presidente dell’Aia, Carlo Pacifici, durante la conferenza stampa di fine campionato ha pronunciato le seguenti parole: “Si chiude un campionato per quanto ci riguarda positivo, combattuto fino all’ultima giornata, dove si è evidenziata la nostra parte qualitativa lavorando anche sui giovani, e in questo senso ringrazio di cuore Gianluca Rocchi per il lavoro eccellente. C’è una necessità fisiologica di ricambio generazionale, è giusto puntare sui giovani che rappresenteranno il nostro futuro”.

Foto: sito AIA