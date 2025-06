Pacho: “Mi sono integrato bene al PSG. E’ stato facile inserirmi in un gruppo straordinario”

29/06/2025 | 21:59:55

William Pacho difensore del PSG, ha parlato così ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria contro il Miami di Messi al Mondiale per Club. Queste le sue parole: “Da quando sono arrivato, la squadra è stata incredibile con me. È stato molto facile integrarmi perché è una squadra molto giovane, che mi ha sempre aiutato e fatto sentire benissimo. Mi supportano sempre, dentro e fuori dal campo, mi sostengono quando sto un po’ meno bene e io cerco di aiutarli. È incredibile. È fenomenale per me essere a Parigi”.

Foto: sito Eintracht