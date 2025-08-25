Ufficiale: Pacheco è un nuovo giocatore dell’Alaves

25/08/2025 | 12:10:58

“Il Deportivo Alaves e la Real Sociedad hanno raggiunto un accordo per il prestito di Jon Pacheco (Elizondo, 2001), che si unisce alla squadra biancoblù per la stagione in corso. Il difensore navarrese, 24 anni, vanta già una notevole esperienza nell’élite nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile del club txuriurdin, Pacheco ha debuttato in Primera Division nella stagione 2020-21 e da allora ha disputato un totale di 66 partite nella massima categoria. Pacheco è inoltre internazionale con la Nazionale spagnola, con la quale si è recentemente laureato campione olimpico ai Giochi di Parigi 2024, conquistando la medaglia d’oro in un’estate storica per il calcio spagnolo. Si tratta di un difensore mancino, solido e intelligente nella lettura del gioco, con grande capacità di anticipo sugli avversari. A ciò aggiunge sicurezza nel gioco aereo, buona impostazione palla al piede e versatilità: qualità che lo rendono un rinforzo affidabile per la retroguardia biancoblù. Con il suo arrivo, il Deportivo Alaves guadagna qualità, solidità e carattere competitivo nella linea difensiva. Il giocatore è già a Vitoria-Gasteiz per unirsi immediatamente alla disciplina biancoblù agli ordini di Eduardo ‘El Chacho’ Coudet”.

