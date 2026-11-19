Pablo Sarabia: “A Mourinho sarò eternamente grato”

19/11/2026 | 11:55:44

Pablo Sarabia ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della propria carriera in un’intervista a Marca, soffermandosi anche sul rapporto con José Mourinho. L’attaccante spagnolo, oggi all’Al Arabi in Qatar, non ha dimenticato il tecnico portoghese, che gli concesse l’esordio con la prima squadra del Real Madrid in Champions League, nel dicembre 2010 contro l’Auxerre. “Gliene sarò eternamente grato. È stato lui a permettermi di vivere uno dei giorni più felici della mia vita: debuttare al Bernabéu e in Champions. A quell’età è stato incredibile, anche per tutto quello che ha significato per la mia famiglia. Vedere la felicità sul volto dei miei cari al termine della partita è stato qualcosa di speciale”, ha raccontato Sarabia. L’attaccante ha commentato anche il ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid: “Ora è tornato ed è una situazione diversa, un’altra fase e un altro tipo di giocatori. Spero che possa fare un buon lavoro, perché penso che anche questo Real Madrid lo meriti e ne abbia bisogno”. Nel corso dell’intervista, Sarabia ha parlato anche della propria esperienza in Qatar, dove milita nell’Al Arabi. La seconda stagione nel Paese è stata positiva: “Sono completamente adattato. La gente è molto ospitale e cerca sempre di aiutarti. È stato tutto semplice, sia a livello di club sia nella vita quotidiana”. Il giocatore ha ricordato anche il percorso con Julen Lopetegui, con cui ha condiviso diverse esperienze tra le selezioni giovanili spagnole e i Wolves: “Ci siamo incontrati qualche volta per prendere un caffè e parlare”. Spazio anche al periodo al Siviglia, che considera tra i più felici della carriera, e all’esperienza al PSG con Luis Enrique, sottolineando quanto il gioco di squadra sia stato determinante per i successi del club. Infine, Sarabia ha parlato del proprio futuro, senza escludere una permanenza più lunga in Qatar: “Sono molto felice qui, mi sto godendo questa esperienza e anche la mia famiglia. Credo che ci sia la possibilità di restare ancora per un po’”.

Foto: instagram Wolves