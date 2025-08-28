Ufficiale: Pablo Rosario è un nuovo giocatore del Porto

28/08/2025 | 10:30:32

“Il Porto ha raggiunto un accordo con l’OGC Nice per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti di iscrizione sportiva e del 100% dei diritti economici di Pablo Rosario per un importo fisso di 3,75 milioni di euro, più un compenso variabile massimo di 500 mila euro in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi. Il Nice tratterrà il 15% delle plusvalenze derivanti da un’eventuale futura cessione del giocatore. Si informa inoltre che il FC Porto ha stipulato con il calciatore un contratto valido per quattro stagioni sportive, fino al 30 giugno 2029, concordando una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro. Il Nice si assumerà la responsabilità per il meccanismo di solidarietà dovuto a terzi e il FC Porto dichiara di non avere oneri relativi a servizi di intermediazione”.

Foto: sito Porto