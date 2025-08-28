Porto, Pablo Rosario: “Farioli un allenatore fantastico. Pronto a mostrare le mie qualità”

28/08/2025 | 10:45:44

Il nuovo giocatore del Porto, Pablo Rosario, si è presentato ai nuovi tifosi “Brancos”. L’ex calciatore del Nizza ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura, per poi soffermarsi sul suo vecchio-nuovo allenatore, Francesco Farioli: “La prima impressione è fantastica, la mia famiglia è stata accolta molto bene. Siamo stati nello stadio, negli spogliatoi… E la maglia… La prima impressione è davvero molto buona. Per me significa molto il fatto che il Porto volesse me e ora sono qui per giocare per i tifosi, per la squadra e sono entusiasta di mostrare le mie qualità. Voglio aiutare la squadra”. Su Farioli: “Ho lavorato con lui al Nizza, è un grande allenatore e una grande persona. È molto bello che sia qui al Porto e, come ho già detto, sono qui per mostrare le mie qualità e per aiutare la squadra”.

Foto: X Porto

