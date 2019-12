Pablo Rosario-Atalanta, l’esito dell’incontro e tutti i retroscena sulla valutazione

L’Atalanta pensa al campionato ma continua a lavorare sul mercato. Negli ultimi giorni, come vi abbiamo raccontato, c’è stato un incontro tra il club bergamasco e Mino Raiola per parlare di Pablo Rosario, centrocampista olandese classe 1997 di origini dominicane, in forza al PSV, contratto in scadenza nel 2023. Mezzala moderna di grande fisicità, perfetta per il 4-3-3, già in passato era stato seguito da qualche club italiano con riscontri molto positivi. Ora l’Atalanta ci pensa concretamente: il summit c’è stato ed è servito per avere informazioni sulla valutazione. Fino a un anno fa, il costo del cartellino di Pablo Rosario si aggirava sui 12-13 milioni di euro, ora il Psv – bottega non cara, di più – chiede almeno 20 milioni più bonus dopo le prestazioni di assoluto livello del 22enne negli ultimi mesi. L’Atalanta ci vuole riflettere, ma lo specialista olandese piace molto. Una situazione da monitorare con attenzione, in attesa di ulteriori sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Psv