Pablo Rodriguez saluta il Lecce: “Mi avete fatto sentire figlio di questa terra”

20/07/2025 | 19:52:06

Pablo Rodriguez saluta il Lecce e inizia la nuova avventura al Lech Poznan, arriva anche il saluto ai salentini tramite Instagram: “Ogni addio non è facile, ma è arrivato il momento giusto di lasciare Lecce e proseguire il mio cammino. In questi anni ho vissuto emozioni vere, profonde, che porterò con me ovunque. A chi ha camminato al mio fianco — compagni, mister, staff, lavoratori— va il mio grazie più sincero. Ma è al popolo giallorosso che va il mio abbraccio più grande. Alla gente di Lecce, che con il suo calore mi ha fatto sentire figlio di questa terra. Voi mi avete dato ciò che più conta: affetto incondizionato. Mi avete accolto ragazzo e in mezzo a voi sono cresciuto. Siete anima viva, siete “Core Presciatu”. Porterò Lecce nel sangue, ovunque andrò. Grazie per avermi fatto sentire uno di voi. Con tutto me stesso, Pablo”.

FOTO: X Lecce