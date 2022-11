Pablo Marì travolto dall’affetto dei tifosi: “Molto grato per l’amore ricevuto in questi giorni”

Pablo Marì ha assistito al match tra il suo Monza e l’Hellas Verona direttamente dalle tribune dell’U-Power Stadium. Una Giornata speciale per il difensore spagnoli, non solo per la vittoria per 2-0 dei brianzoli, ma anche (e soprattutto) per l’abbraccio ricevuto dal suo pubblico. Per Marì si trattava della prima apparizione pubblica per lo spagnolo dopo il ferimento avvenuto poche settimane fa in un supermercato di Assago. Tramite il proprio profilo Instagram, Pablo Marì ha voluto esprimere la propria gratidudine per le numerose manifestazioni d’affetto ricevute: “Molto grato per l’amore ricevuto in questi giorni. Grazie”.

Foto: Instagram Pablo Marì