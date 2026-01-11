Pablo Marì saluta la Fiorentina: “E’ stato un privilegio far parte della vostra storia”

11/01/2026 | 21:05:38

Pablo Marì saluta la Fiorentina attraverso i social e diventa un giocatore dell’Al Hilal: “Cara tifoseria viola, è arrivato il momento di salutarci. Ho avuto l’onore di far parte della vostra storia per un anno: un anno intenso, che porterò sempre con me. Sarò per sempre uno di voi e sono profondamente grato per il trattamento straordinario che ho ricevuto dal club, dalla città e da tutti voi tifosi, che fin dal primo giorno avete fatto sentire a casa me e la mia famiglia. Grazie di cuore per avermi dato il privilegio di indossare la maglia della Fiorentina e di vivere in una città meravigliosa come Firenze. Negli ultimi mesi abbiamo sofferto insieme, perché nel calcio, come nella vita, non sempre le cose vanno come vorremmo”.

foto x fiorentina