Pablo Marí oggi a Firenze, quasi un mese dopo il suo sì

Pablo Marí aveva detto sì alla Fiorentina il 31 dicembre, come vi abbiamo anticipato. Una scelta fatta e senza alcun tipo di dubbio. Il difensore ha dovuto aspettare che il Monza lo liberasse, che prendesse il sostituto (Palacios in prestito dall’Inter) prima di rendere operativa la decisione. Adesso Pablo Marì è atteso in giornata a Firenze, dopo le visite firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026.

Foto: Instagram Pablo Marí