Pablo Marì in arrivo da Cioffi: una notizia di ieri di Udinese Tv

Una sorpresa? Non proprio. Pablo Marì alla corte di Cioffi è una notizia di ieri di Udinese Tv. Stiamo parlando del difensore classe 1993 di proprietà dell’Arsenal che rappresenterebbe per i friulani un colpo più che ottimo. Sono attese evoluzioni in tal senso.

FOTO: Twitter Arsenal