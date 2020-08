P. Marino: “Playoff punto di partenza non un traguardo”

Ha parlato in conferenza stampa Pasquale Marino, allenatore dell’Empoli, che sottolinea con le sue parole il percorso fatto dal suo Empoli.

“Alla gara di Verona, l’Empoli arriva da un buon secondo tempo giocato contro il Livorno e senza alcun problema fisico: quella di Cosenza è una giornata che abbiamo già cancellato, ripartiamo dalle note più positive, come la gara di Salerno. La squadra sta bene, è motivata, per quanto mi riguarda partivamo dai playout e siamo arrivati ai playoff, il risultato è buono: ma è solo un punto di partenza, non possiamo cullarci sul niente. Abbiamo questa opportunità cercata per mesi, dopo qualche difficoltà dobbiamo andare avanti con tutte le nostre forze, e con l’attenzione e la concentrazione giusta.

Nelle 9 gare che abbiamo vinto sei le abbiamo vinte in trasferta, speriamo sia di buon auspicio, ma non credo che il Chievo sarà remissivo, al netto dei risultati a favore. Giocano a calcio, hanno qualità importanti e un’ottima organizzazione di gioco: sono stati strutturati in un certo modo, sarà una gara aperta dove le squadre cercheranno di superarsi a vicenda”.