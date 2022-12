Ozil su Facebook: “Non comprendo le critiche a Ronaldo. E’ uno dei migliori di sempre, andrebbe rispettato”

Mesut Ozil, storico amico di Cristiano Ronaldo, si è esposto sul suo profilo Facebook in favore del fenomeno portoghese. I due, come già detto, si intendevano perfettamente sia dentro che fuori dal campo quando erano entrambi al Real Madrid, motivo per cui Ozil ha preso le difese di Ronaldo con queste parole: “Non riesco a capire come mai tutte queste critiche a Ronaldo. Tra poco spegnerà 38 candeline, è davvero così sorprendente che non faccia più i gol che faceva prima? Dovremmo essere tutti felici di aver visto un giocatore simile giocare a calcio in questi 20 anni. Non c’è nessuno delle nuove leve che possa eguagliare Cristiano. Rimarrà sempre nella categoria dei goat. Dovremmo portare tutti rispetto a uno degli atleti più forti della storia”.

