Ozil: “Sto bene a Londra. Con Emery ho un ottimo rapporto”

Prima dell’inizio della nuova stagione, la stella dell’Arsenal Mesut Ozil ha smentito le voci su un suo addio e ha confermato che con Unai Emery non ci sono problemi. Inoltre, il centrocampista tedesco, ha fissato obiettivi importanti per la prossima stagione. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Sono in forma. Lavoriamo sodo per cercare di vincere dei titoli. Ci alleniamo molto duramente per essere in forma per tutta la stagione. Stiamo facendo molto bene il nostro lavoro. Ho avuto alcuni infortuni prima dell’inizio della scorsa stagione, quindi ovviamente ho avuto un momento difficile. Il mio rapporto con Emery è buono. Penso che questa stagione andrà bene per me e per la squadra “.

Foto: Twitter Ozil