Ozil rivela: “Ho pensato di lasciare il calcio per il ping pong, ero davvero forte. Vi racconto la mia storia”

Mesut Ozil, fantasista dell’Arsenal, ha rivelato un interessante retroscena legato alla sua infanzia ai microfoni di Marca: “Ho pensato di lasciare il calcio da piccolo. Me la cavavo davvero bene a ping pong, all’età di 11-12 anni mi hanno inserito nella squadra della scuola e, al primo torneo, ho steso tutti i miei avversari. Addirittura ho giocato contro il mio allenatore, mi ha battuto ma ne è uscita fuori una grande sfida. ​La passione per il mio sport preferito non era venuta meno, ma in quel determinato periodo mi divertivo molto di più con il ping pong. Trascorsa qualche settimana, ho capito che il ping pong non sarebbe stato il mio sport, così ho ripreso a giocare a calcio perché mi mancava molto il pallone”.

Foto: Bild