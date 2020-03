Ozil: “Ora il calcio non conta. Siate coscienziosi e aiutate le persone più deboli”

Anche Mesut Ozil ha voluto mandare il suo messaggio in merito all’emergenza Coronavirus. Il fantasista dell’Arsenal ha pubblicato il seguente post Twitter: “Il calcio non ha importanza in questo momento. La salute e il benessere di tutti sono molto più importanti di ogni altra cosa. Ragazzi, prendete tutte le precauzioni che potete, siate coscienziosi e aiutate tutti, specialmente i più deboli, quelli che sono ad alto rischio. Mentre affrontiamo questo problema globale, non dovremmo dimenticare di ringraziare tutti i medici, le infermiere, gli scienziati, ecc. del mondo, che stanno contribuendo a impedire la diffusione di questo virus. Saranno sotto pressione nelle prossime settimane e meritano il nostro rispetto e la nostra gratitudine”.

As we go through this global issue, we should not forget to say thank you to all doctors, nurses and scientists etc worldwide, who are helping to keep this virus from spreading.🌍🙏🏼 They are under high pressure in the upcoming weeks & deserve our respect and gratitude.(2/2) #M1Ö

