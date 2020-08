Ozil: “Non andrò via da Londra, voglio dimostrare di essere ancora utile”

Mesu Ozil, attraverso le colonne di The Atlantic, ha parlato del suo futuro pronto a restare all’Arsenal per giocarsi le sue chance: “Amo l’Arsenal, anche se l’ultimo periodo è stato molto difficile Darò tutto quello che ho per questo club, ma non me ne andrò. Non farò decidere ad altri il mio futuro. Ho dimostrato in passato che posso essere utile alla squadra e lo dimostrerò di nuovo, queste cose mi rendono solo più forte. Dopo il lockdown è uscito solo il mio nome dei calciatori che non volevamo tagliarsi lo stipendio, ma non ero l’unico. Il club ha preso una decisione affrettata.”

Foto: twitter Arsenal