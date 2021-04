Ozil esulta per la vittoria del Real nel Clasico elogiando Benzema: “Il miglior attaccante della Liga. Hala Madrid!”

Dopo 4 anni, dal 2010 al 2014, Mesut Özil è rimasto legato al Real Madrid, tanto che ha seguito con attenzione il Clasico di ieri sera. Il turco, adesso al Fenerbahçe si è mostrato molto contento della vittoria dei Blancos sul Barcellona, tanto che ha festeggiato atraverso due tweet su quanto accaduto all’Alfredo Di Stefano. Inizialmente attraverso un elogio al suo ex compagno di squadra Karim Benzema: “Il miglior attaccante della Liga ha mostrato di nuovo la sua classe. Il mio ragazzo Benzi. Grande prima parte nella classica”.

The best striker of La Liga showed his class again – my boy Benzi 🔥😎💪🏼 Great 1st half #ElClasico @realmadrid @Benzema

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 10, 2021