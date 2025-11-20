Ozbek (presidente Galatasaray): “Rinnovo Icardi? Questione da affrontare, ma non oggi”

20/11/2025 | 22:10:24

Il presidente del Galatasaray, Dursun Aydin Ozbek, ha parlato della possibilità di rinnovare il contratto di Mauro Icardi: “Per quanto riguarda la questione del contratto, non è qualcosa da affrontare oggi. Abbiamo davanti un periodo che arriva fino alla pausa invernale, tutti i giocatori della squadra possono avere richieste” le parole del dirigente a HT Spor e Habertürk TV.

Foto: Instagram Icardi