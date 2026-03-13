Oyarzabal: “Essere il marcatore più prolifico all’Anoeta? È un grande onore”

13/03/2026 | 12:50:30

Il capitano della Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Veniamo da una situazione difficile; l’anno non è iniziato bene e la fine della scorsa stagione è stata già strana, il che rende la nostra posizione attuale ancora più preziosa. Riflette il carattere della squadra e il suo valore. Ora è il momento di goderci questo momento. Tra un mese abbiamo la finale di Copa del Rey e possono ancora succedere molte cose, quindi la nostra attenzione è rivolta alla Liga. Siamo in un buon momento e cercheremo di mantenerlo per essere al massimo della forma per quella partita tra un mese. Essere il nuovo capocannoniere dell’Anoeta? Per me è un grande onore. Da bambino non avrei mai sognato niente del genere. Ho raggiunto molto più di quanto avessi mai immaginato e sono felice, come è normale, ma voglio continuare. Non voglio fermarmi qui e, soprattutto, voglio che tutti i gol e i traguardi che raggiungerò siano a beneficio della squadra, perché metto sempre la squadra prima di me stesso”.

Foto: Instagram Oyarzabal