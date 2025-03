Oyarzabal: “Eliminazione decisa dagli arbitri. Volevo lasciare il campo per protesta”

Polemiche in casa Real Sociedad dopo la cocente eliminazione in Europa League contro il Manchester United.

La compagine spagnola ha inveito contro le decisioni arbitrali. Queste le parole del capitano Oyarzabal a Marca: “È stata un’eliminazione condizionata per i tre rigori che ha assegnato. Con tutto questo è molto più difficile vincere una partita, tutto è condizionato da questo. Il nostro ha impiegato un minuto e mezzo da quando è successo fino a quando non l’ha fischiato, il loro dopo cinque secondi ci ha già detto che era confermato e che c’era il suo ok. Molte volte ci è successo con squadre presumibilmente con un blasone maggiore e ovviamente siamo disgustati”.

Il calciatore della Real Sociead è poi tornato sulla sconfitta: “Penso che bisognerà analizzare tutto, in questo momento a caldo è molto difficile dire cosa avremmo potuto fare meglio o ciò che abbiamo fatto male, tutti si concentrano su quello che è successo in campo con l’arbitro, perché ti sfinisce mentalmente, ti mangia la testa a poco a poco. Volevo uscire dal campo per protesta. È un peccato, se vogliamo tornare a vivere notti come questa, in queste partite sappiamo cosa dobbiamo fare in Liga e in Coppa il sogno non ce lo toglierà nessuno”.

Foto: X Real Sociedad