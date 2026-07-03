Oyarzabal, caccia ai record a suon di gol

03/07/2026 | 16:14:20

La Spagna è tra le squadre migliori nel Mondiale, con talento e magia ovunque nel campo, basta chiedere all’Austria ieri eliminata con un tris secco. A brillare in avanti, forse il nome meno altisonante sulla carta, ma che in Nazionale è un punto fermo, Oyarzabal. Nell’ultima partita per lui sono arrivati due gol, che lo mettono sempre di più tra i migliori marcatori delle Furie Rosse, già 29 i centri per lo spagnolo. Ma l’attaccante della Liga ha nel mirino un altro record, attualmente si trova a quota 4 reti nel torneo, eguagliando Michel, Zarra e Basora. A solo una marcatura di distanza ci sono Villa e Butragueno, che riuscirono a segnare 5 reti in una singola edizione di Coppa del Mondo, Oyarzabal avrà però sicuramente almeno altri 90′ per raggiungerli e magari superarli.

Foto: Instagram Oyarzabal