Oyarzabal: “Barca e Atletico Madrid su di me? Noi che siamo qui da tanti anni siamo abituati a tutto il clamore che circonda la nostra vita”

01/06/2026 | 19:27:47

L’attaccante della Real Sociedad e della Nazionale spagnola, Mikel Oyarzabal, ha parlato alla stampa dal ritiro della Nazionale spagnola. Queste le sue parole:

“Sappiamo già come funziona questo ambiente. Noi che siamo qui da molti anni ci siamo ormai abituati a tutto il rumore che circonda la nostra quotidianità. Siamo tranquilli. Come due anni fa, crediamo di poter fare bene, di poter affrontare chiunque e di poterlo battere. Mi sto godendo il calcio e la vita. Sono felice e credo che questo sia molto importante anche per giocare bene”.

Foto: Instagram Oyarzabal