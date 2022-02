Owen: “Non capisco perché l’Arsenal abbia lasciato andare Aubameyang gratis. Luis Diaz giocatore da Liverpool”

Michael Owen a BT Sports sui movimenti di mercato di gennaio di Premier League: “Penso che Arteta si sia guadagnato il rispetto della gente per quello che sta facendo ma non capisco le decisioni che l’Arsenal ha preso in questi anni con alcuni dei suoi giocatori importanti. Lo avevano già fatto con Özil, pagato un sacco di soldi e poi messo fuori rosa per mesi. Ora lo stesso con Aubameyang: hanno pagato tanto e lo hanno lasciato andare gratis. Luis Diaz? Stiamo sbavando per lui. Anche se non ha ancora fatto numeri che ti facciano esclamare ‘Wow”!’, mi piace come si è inserito. È veloce, è intelligente, pressa e non teme i suoi avversari, li salta con facilità. È un giocatore da Liverpool”.