Owen: “Il Liverpool è più forte del Real e vincerà la Champions. I Reds sono una delle squadre più forti della storia”

Michael Owen, doppio ex di Liverpool e Real Madrid, ma legatissimo ai colori dei Reds, ha parlato a The Times, affermando come gli inglesi siano nettamente favoriti per la vittoria del trofeo.

Queste le sue parole: “Il Liverpool è più forte del Madrid e può distruggerlo. Il mio pronostico è 3-1 o 3-0. Penso che possa batterlo in modo convincente, è una squadra eccezionale. Giocherà come al solito e sarà sufficiente per vincere. Il Real spera che la finale sia più tattica ed equilibrata, proverà a colpire in contropiede”

Sul cammino del Real: “Tiferò Liverpool ma il Real Madrid è stato fenomenale nel raggiungere la finale. È stato incredibile come hanno eliminato il Chelsea, il PSG e il Manchester City, ma penso che il Liverpool abbia molta esperienza e sia molto forte. La migliore squadra del mondo? Questa è una delle squadre migliori di sempre. Se vincerà la Champions saranno tre trofei, con il quarto sfiorato. Non credo ci sia una squadra, non in Inghilterra almeno, che abbia avuto una stagione migliore. Questo è il miglior Liverpool che abbia mai visto”.

Foto: Instagram personale