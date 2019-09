Owen: “Gerrard era più grande del Liverpool. Fu costretto ad andare via…”

Continua a far parlare di sé Michael Owen. La sua autobiografia, pubblicata nei giorni scorsi, tratta tanti temi bollenti legati al calcio e non solo. Tra i vari argomenti, come sottolinea Sky Sports UK, c’è l’addio al Liverpool di Steven Gerrard, storico capitano e bandiera dei Reds e della nazionale inglese. Owen non ha dubbi riguardo alle intenzioni del club inglese, nel quale lui ha giocato fino al 2004, sul futuro di quello che è stato il capitano e simbolo della squadra: “Sono sicuro che Gerrard avrebbe preferito finire la sua carriera a Liverpool, accettando anche di giocare meno per poi essere integrato nello staff tecnico”, ha detto l’ex Pallone d’Oro che poi rincara la dose: “Però era una figura potente, un simbolo, e penso che sia stato costretto ad andarsene prima. Secondo me, già due anni prima del suo passaggio negli States. il Liverpool voleva mandarlo via. Steven era più grande del club stesso…”

Foto:Express