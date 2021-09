Dopo le parole di un mese fa di Van der Sar, amministratore delegato dell’Ajax, anche il direttore sportivo del club olandese, Marc Overmars, ha confermato che Onana vorrebbe cambiare aria. Ecco le parole dell’ex calciatore del Barcellona:

“Abbiamo provato più volte a rinnovargli il contratto ma non ce l’abbiamo fatto. Avevamo aperto alla cessione questa estate ma non si è accordato con nessuno. Non lo aspettiamo più, potrebbe partire a gennaio ma se non ricevessimo offerte adeguate siamo anche pronti a perderlo a zero il prossimo giugno”.

Buone notizie, dunque, per l’Inter che sta pensando al portiere camerunense per il dopo-Handanovic.

Foto: Twitter Onana