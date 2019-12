Overmars apre alla cessione di Ziyech: “Accontenteremo le sue volontà”

Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, non esclude una possibile cessione di Hakim Ziyek. Protagonista della splendida cavalcata dei Lancieri in Champions dello scorso anno e autore già di 21 assist in questa stagione, il marocchino potrebbe sperimentare nuove avventure in futuro. Intervistato da De Telegraaf, Overmars ha ammesso: “Di Hakim ho spesso pensato che fosse arrivato al top, ma poi ogni volta la stagione successiva faceva un altro step. A volte gli dico: ‘Puoi diventare Mister Ajax, perché dovresti andartene?’. Ma bisogna essere onesti: Ziyech ha 27 anni, è nel pieno della sua maturità. Se può fare il salto di qualità che ha in mente, allora lo accontenteremo“.