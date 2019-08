Ounas-Nizza, ulteriori conferme: la foto social della partenza da Napoli

Era appena iniziato il mese di agosto quando vi abbiamo parlato di diverse squadre francesi interessate ad Adam Ounas e quattro giorni fa, dopo aver precedentemente individuato il Nizza come principale competitor, vi abbiamo parlato di affare in dirittura di arrivo. Dopo le tante conferme, ora è lo stesso attaccante del Napoli a dare un chiaro segnale in questo senso pubblicando sul proprio profilo Instagram due storie che non lasciano spazio alle interpretazioni. Nella prima il giocatore è in macchina all’alba, nella seconda è all’interno di un aereo, quello che lo porterà in Costa Azzurra. E proprio lì inizierà una nuova avventura per l’algerino, che vestirà la maglia del Nizza.

Foto: Instagram personale Adam Ounas