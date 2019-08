Ounas e il Nizza. Due giorni fa vi avevamo dato l’affare in dirittura dopo quanto anticipato in precedenza. Confermiamo la svolta totale che deve essere soltanto certificata dai passaggi formali necessari per i definitivi accordi. Il Nizza pagherà il prestito oneroso, il Napoli non ha intenzione di perdere il controllo del cartellino.

Foto: Napoli Twitter