Il Crotone avanti 1-0 sul Verona alla fine del primo tempo. A decidere il match, finora, il gol di Ounas al 2′ grazie ad un errore difensivo di Gunter che libera Simy, a sua volta libero di poter servire Ounas tutto solo. Il Verona ha cercato di ribaltare la partita, ma ha trovato un ottimo Cordaz in più occasioni. Da segnalare le ammonizioni di Magallan e Marrone per il Crotone e Tameze per il Verona.

Foto: Twitter Crotone