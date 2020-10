Ormai ci siamo. Il Cagliari sta per abbracciare Ounas, in uscita dal Napoli. Come vi abbiamo raccontato, il club sardo ha chiuso per Ounas visto che, Nainggolan, resta irraggiungibile. Il calciatore, ora a Castel Volturno per l’ultima volta, è pronto a vestire la maglia rossoblu e partire per la sua nuova destinazione.