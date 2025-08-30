Ufficiale: Ounahi è un nuovo giocatore del Girona

30/08/2025 | 15:10:26

“Il Girona FC e l’Olympique Marsiglia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Azzedine Ounahi, che diventa un nuovo giocatore biancorosso. Il centrocampista marocchino firma un contratto di cinque stagioni, fino al 30 giugno 2030, e si unisce al progetto guidato da Míchel Sánchez per rinforzare la linea mediana della squadra. A 25 anni, Ounahi arriva a Montilivi dopo un’esperienza all’Olympique Marsiglia e un prestito al Panathinaikos greco nella scorsa stagione. Cresciuto calcisticamente in Francia, Ounahi ha firmato per l’Olympique Marsiglia nel gennaio 2023, dopo essersi messo in luce con l’Angers SCO. Il giocatore si è fatto conoscere a livello internazionale nel Mondiale di Qatar 2022, dove è stato una delle grandi rivelazioni con la nazionale del Marocco, capace di raggiungere le semifinali del torneo. La sua tecnica, la capacità di conduzione e la visione offensiva hanno conquistato i tifosi di tutto il mondo. Vanta esperienza nelle competizioni europee sia con l’Olympique che con il Panathinaikos. Ounahi può giocare come centrocampista centrale o trequartista, apportando al Girona qualità nell’impostazione, creatività nella trequarti e capacità di rompere le linee avversarie. Il suo profilo offensivo e ambizioso si adatta perfettamente allo stile di gioco del Girona. Benvenuto a Montilivi, Azzedine!”.

Foto: X Girona