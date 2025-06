Ounahi dice no allo Spartak Mosca: vuole un progetto più ambizioso

29/06/2025 | 16:49:10

Dopo un’ottima stagione in prestito al Panathinaikos, Azzedine Ounahi è tornato all’Olympique Marsiglia. Un ritorno solo formale: il centrocampista marocchino, infatti, non rientra nei piani del club e sta cercando una nuova destinazione. Come riportato da FootMercato, lo Spartak Mosca aveva presentato un’offerta concreta da 12 milioni di euro, accettata dall’OM. Il club russo si era impegnato a pagare l’intera cifra in un’unica soluzione, un affare vantaggioso per i francesi, soprattutto a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti. Tuttavia, nonostante un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione, Ounahi ha rifiutato il trasferimento. Secondo quanto riferisce sempre FootMercato, il giocatore non sarebbe stato convinto dal progetto sportivo offerto e preferirebbe attendere una proposta più stimolante sotto il profilo tecnico.

Foto: Instagram Ounahi