Ounahi, dalla terza serie francese alla semifinale di un Mondiale

Chiunque ha seguito il Mondiale in Qatar, non può non aver apprezzato le prestazione del Marocco di Regragui e, tra i giocatori verdeoro, uno di coloro che ha maggiormente impressionato allenatori e fan del calcio, è Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers che ha attirato le attenzioni addirittura di Luis Enrique al termine di Spagna-Marocco. La storia di Ounahi è clamorosa: cresce nel settore giovanile dello Strasburgo, ma non riesce a esprimersi al meglio. Passa dunque in Serie C francese, all’Avranches dove si fa le ossa e cresce qualitativamente parlando, fino ad attirare le attenzioni della sua attuale squadra di club, l’Angers, che lo acquista per soli 350mila euro, una cifra che a vederlo giocare attualmente, è irrisoria. Nel 2022 viene convocato per il Mondiale in Qatar e, in questo torneo, scrive la storia della sua terra. Uno dei trascinatori del Marocco è stato proprio Ounahi, capace di ribaltare il gioco con le sue qualità. Adesso il suo valore di mercato è schizzato in cielo e chiunque vorrà accaparrarsi il talento nordafricano dovrà sborsare una grande cifra. Azzedine Ounahi è l’esempio che dal nulla si può ottenere tutto, dalla gavetta all’Avranches è giunto a giocarsi un Mondiale per il suo Marocco iconico.

Foto: Instagram Ounahi