Oumar Solet pronto al debutto in maglia Udinese

L’Udinese è pronta finalmente a presentare Oumar Solet. Il centrale di difesa ex Salisburgo è giunto alla corte di Runjaic qualche mese fa, ma è stato possibile tesserarlo solo dopo l’apertura del mercato di gennaio. Il classe 2000 sarà quindi regolarmente convocabile per le prossime sfide di campionato, e potrà rappresentare per i bianconeri una pedina importante per la retroguardia, colpita nelle ultime settimane da difficoltà e infortuni.

Foto: Instagram Solet