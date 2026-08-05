Oulai: “Negli ultimi 12 mesi la vita mi è cambiata tanto. Ho scelto la Fiorentina per il progetto”

05/08/2026 | 15:21:27

Oulai ha parlato in conferenza stampa e si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina: “Perché ho scelto Firenze? Intanto perché il progetto del club è quello veramente giusto per me, è fatto per giovani. E quando ho saputo dell’interesse della Fiorentina non ho avuto dubbi nell’accettare questa sfida. Mi piace giocare a calcio, io lavoro per questo. In 12 mesi la mia vita è cambiata molto, sono fiero di me stesso. Ringrazio la mia famiglia, sono veramente contento di questa evoluzione che ho avuto e di essere arrivato a Firenze”.

foto x fiorentina