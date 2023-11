Ouedraogo, si accende il derby Milan-Inter

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, si accende un’altra stracittadina di mercato per Assan Ouédraogo, difensore dello Schalke 04. Nel weekend l’Inter ha avviato nuovi contatti con il club tedesco. Adesso è attesa la contromossa da parte del Milan, attesa già per la prossima settimana. Il derby di mercato sembra destinato ad entrare nel vivo. Il classe 2006 ha una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 9-12 milioni.

Foto: Twitter giocatore