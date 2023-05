Oudin: “Vincere è troppo importante. Nuovo ruolo? Mi adatto a tutto”

In mattinata per la conferenza stampa in vista della sfida contro lo Spezia per il Lecce ha parlato Remi Oudin, ecco le sue parole: “Partita importantissima, entrambe le squadre hanno bisogno di punti: faremo di tutto per vincere Dobbiamo evitare di commettere errori in generale perché per noi vincere è troppo importante. C’è tanta voglia di lavorare, abbiamo grinta per farcela”.

Sul nuovo ruolo: “Ho accettato volentieri questo cambiamento, è molto interessante e stimolante, mettendo in evidenza nuove qualità. Sta andando bene. Mi adatto a tutto, ho seguito il consiglio del mister”.

Foto: oudin twitter lecce