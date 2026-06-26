Ouattara vicino al Besiktas: colpo in arrivo per Italiano

26/06/2026 | 17:04:58

Ouattara lascia il Monaco, sarà un nuovo rinforzo di Italiano al Besiktas. E’ stato raggiunto un accordo tra i rappresentanti del giocatore e il club turco. L’allenatore italiano, come raccolto da Footmercato, ha spinto fortemente per il giocatore, rendendo l’ex giocatore dell’Amiens la sua priorità per questa sessione di calciomercato. Le due società stanno negoziando i termini per un trasferimento a titolo definitivo, per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Foto: Instagram Ouattara